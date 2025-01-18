البنوك تضيف 37 فرعا جديدا بنهاية يونيو الماضي

ارتفع عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المصرية إلى 4717 فرعًا بنهاية يونيو الماضى، مقابل 4680 فرعًا بنهاية 2023، بزيادة 37 فرعًا.



وأظهرت أحدث نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي، وصول عدد العاملين فى القطاع المصرفى - بخلاف البنك المركزى - إلى 150.917 موظف بنهاية يونيو، مقابل 140.577 موظف بنهاية 2023.

وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى 23.805 ألف ماكينة صراف آلى بنهاية النصف الأول من العام الماضى، مقابل 23.275 ألف ماكينة ATM بنهاية 2023.

فيما سجل عدد نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنوك 205.2 ألف ماكينة بنهاية يونيو الماضى، مقابل 212.7 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر السابق عليه.

كشف البنك المركزى فى تقرير صادر عنه عن تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصرى بقيمة 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2024.

وانقسمت قيمة العمليات إلى 290.29 مليار جنيه خلال يناير و282.656 مليار جنيه خلال فبراير، و277.098 مليار جنيه خلال شهر مارس، و277.164 مليار جنيه خلال شهر أبريل فقط، و314.4 مليار جنيه خلال مايو الماضى، و245.44 مليار جنيه خلال يونيو الماضى.