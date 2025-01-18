إعلام إسرائيلي: الحكومة صدقت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة صدَّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال موقع أكسيوس، نقلا عن وزير في الحكومة الإسرائيلية، إن الموافقة على الصفقة جاءت بـ24 صوتا موافقا مقابل 8 رفضوا الصفقة.

وفي 15 يناير الجاري، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 15 شهرًا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع النطاق في قطاع غزة. الاتفاق، الذي تم بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، يتضمن وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

تفاصيل الاتفاق:

وقف إطلاق النار: يبدأ الاتفاق بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

تبادل الأسرى: يتضمن الاتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، حيث يتم الإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المساعدات الإنسانية: يسمح الاتفاق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء، لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين.