وزير الإسكان: جار تنفيذ 2130 وحدة إسكان أخضر في العاشر من رمضان

في ختام جولته بمدينة العاشر من رمضان، تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة حدائق العاشر، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن المشروع يضم 109 عمارات مصممة لتوفير إسكان مستدام منخفض التكلفة وموائم للبيئة، بإجمالي 2130 وحدة سكنية، وتتنوع الوحدات بين 2018 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، و112 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، حيث صممت بنموذج يضم ثلاث وأربع وحدات بكل طابق.



وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان بضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية وتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين، مشددا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.

كما تفقد الوزير موقع مشروع أعمال مرافق جنوب غرب المدينة (مياه - صرف - فرمة طرق) مناطق B,C، مستمعا للموقف التنفيذي للأعمال ونسب الإنجاز بالمشروع، حيث شدد على ضرورة وضع جدول زمني لجميع الأعمال ورفع المخلفات بالموقع، والمتابعة الدورية للمشروع.