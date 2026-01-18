تحالف دعم الشرعية باليمن: تأمين عدن سيتولاه جهاز أمني محلي

قال مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن فلاح الشهراني، الأحد، إن تأمين العاصمة المؤقتة عدن سيتولاه "جهاز أمني محلي"، ضمن خطة إخراج المعسكرات من المدينة وتحويل مقراتها إلى منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية.

والسبت، بحثت الحكومة اليمنية مع وفد من "تحالف دعم الشرعية" خطة لإخراج المعسكرات من عدن وإعادة تموضعها في مواقع متفق عليها، سيعلن عنها لاحقا.

وأوضح الشهراني، خلال لقائه الأحد في عدن بعدد من الصحفيين، أن تنفيذ الخطة سيتم على ثلاث مراحل وفق جدول زمني محدد، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

وقال الشهراني: "تأمين عدن سيتولاه جهاز أمني محلي، سيتم تزويده بآليات ومعدات ذات طابع مدني يعكس الوجه الحضاري للمدينة".

وأكد أنه "لن تأتي أي قوة من خارج عدن لحفظ الأمن فيها، حيث سيتم الاعتماد على قوات الأحزمة الأمنية لحمايتها بعد تغيير اسمها" إلى قوات الأمن الوطني.

وتابع الشهراني: "سنعمل بعد الاتفاق مع القيادات العسكرية في عدن، على نقل المعسكرات والأسلحة الثقيلة إلى خارج المدينة أو إلى الجبهات، إذ أن الحاجة لا تستدعي بقاءها وسط السكان والعمران".

وجدد التأكيد على اهتمام السعودية بتنمية المحافظات اليمنية المحررة، ومعالجة القضية الجنوبية، والوصول إلى حل عادل لها وفق مخرجات الحوار الجنوبي المقرر استضافته في العاصمة الرياض.

ومطلع ديسمبر 2025، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي حل نفسه في 9 يناير الجاري، من جهة وقوات حكومية و"تحالف دعم الشرعية" من جهة أخرى، ليسيطر "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" الحكومية المحافظتين وانتشرت في عدن، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي (قبل حل نفسه) يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.​​​​​​​