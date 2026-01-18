استقبل مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، الأحد، أول رحلة طيران بعد توقف استمر لسنوات.

وذكرت قناة «اليمن» الفضائية الحكومية أن مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، استقبل اليوم (الأحد) أول رحلة طيران قادمة من مطار عدن الدولي، وذلك عقب توقف دام عدة سنوات.

وأوضحت القناة، أن هذه الخطوة تعكس عودة النشاط الملاحي إلى المطار، وتسهم في تعزيز الربط الجوي بين المحافظات اليمنية.

وأضافت أن استئناف الرحلات الداخلية يأتي بالتزامن مع تحضيرات جارية لإطلاق رحلات دولية من وإلى مطار الريان، ضمن خطة هيئة الطيران المدني لإعادة تأهيل وتشغيل المطارات اليمنية ورفع جاهزيتها، بما يسهم في تعزيز التواصل الخارجي وتسهيل حركة المسافرين.

ومن المتوقع أن تسهم عودة الرحلات الداخلية والدولية في تنشيط الحركة التجارية والإنسانية، وتعزيز مكانة محافظة حضرموت كمركز اقتصادي وسياحي مهم على مستوى البلاد، وفق القناة ذاتها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية قد أعلنت، الجمعة، في بيان، أن استئناف تشغيل مطار الريان سيبدأ الأحد، بعد استكمال أعمال فنية لإعادة تأهيل مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية ورفع مستويات السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

ومنذ عام 2015، يعمل مطار الريان بشكل متقطع، نتيجة الصراعات العسكرية بين عدة أطراف محلية، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وقبل أيام، أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، أحمد سالم الخنبشي، أن مطاري سيئون والريان تعرضا لنهب أجهزة ومعدات من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.