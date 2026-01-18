 سفير تركيا بدمشق: انتهاء الحرب وتأسيس السلام أكبر أمنياتنا في سوريا - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 9:01 م القاهرة
سفير تركيا بدمشق: انتهاء الحرب وتأسيس السلام أكبر أمنياتنا في سوريا

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 8:31 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 8:31 م

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، الأحد، إن انتهاء ظروف الحرب وتأسيس السلام هو أكبر أمنيات بلاده من أجل استقرار سوريا وأمنها ووحدة أراضيها.

وأضاف السفير يلماز، في تدوينة له على منصة "إكس"، أن إنهاء ظروف الحرب وتأسيس السلام في سوريا بأقرب وقت ممكن، من شأنه تأمين التركيز على أجندة التنمية والتطوير في البلاد.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام تعزيز العلاقات بشكل أكبر بين تركيا وسوريا.

وتأتي تدوينة السفير التركي تزامنا مع تقدم الجيش السوري شمال شرقي البلاد واستعادته السيطرة على مواقع لتنظيم "قسد".

