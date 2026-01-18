سانا عن مصدر طبي سوري: قتيل و10 إصابات برصاص قناصة قسد في مدينة الرقة

أفاد مصدر طبي سوري، بسقوط قتيل و10 إصابات برصاص قناصة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مدينة الرقة.

وأشار المصدر، في تصريحات لوكالة «سانا»، مساء الأحد، إلى «وصول قتيل وعشر إصابات برصاص قناصة تنظيم قسد إلى المستشفى الوطني في مدينة الرقة».

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الوكالة بإصابة عدد من المدنيين؛ نتيجة استهداف قوات سوريا الديمقراطية حي سيف الدولة في مدينة الرقة بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق، وجهت السلطات السورية، اليوم الأحد، أمرا بالبدء الفوري في تفعيل المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في محافظة الرقة شمالي البلاد، تزامناً مع دخول الجيش السوري إلى المحافظة وطرد مسلحي «قسد»، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وجاء التوجيه في بيان لوزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، عقب وصول قوات الجيش السوري، السبت، إلى الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، قبل أن يسيطر، الأحد، على مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف المحافظة.

وقال عنجراني إنه تم تكليف القائم بأعمال الإدارة المحلية في محافظة الرقة بالتوجه فوراً إلى المحافظة والبدء بإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى إطلاق الخدمات الأساسية بالتوازي مع دخول الجيش.

وأضاف الوزير أن الحكومة تواكب التطورات الميدانية باهتمام كامل في جميع مراحلها، مؤكداً الجاهزية لتقديم الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي في المناطق التي دخلها الجيش السوري.