 البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه.. وتسجل تراجعا جماعيا بمؤشراتها - بوابة الشروق
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البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه.. وتسجل تراجعا جماعيا بمؤشراتها

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 3:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 3:49 م

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارالأجنيية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.

وخسر رأسمال "السوقي " لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 .6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3 .692 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3 .5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي /إيجى إكس 30 /بنسبة 18 .1 % ، ليبلغ مستوى 93 .13636 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 49 .1% ، لينهي التعاملات عند مستوى 46 .1237 نقطة.

كما شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ، حيث تراجع بنحو 49 .1 % ، ليبلغ مستوى 46 .1237 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم : ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة ، فيما تراجعت أسعار أسهم 112 شركة ، بينما حافظت 35 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.


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