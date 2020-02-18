رئيس كوريا الجنوبية يحث على اتخاذ تدابير سياسية خاصة لمعالجة حالات الطوارئ الاقتصادية

حث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، على استخدام جميع الوسائل الخاصة المتاحة للتعامل مع الحالات الاقتصادية الطارئة التي تعود إلى استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين.

وقال مون - في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في المكتب الرئاسي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن حالات الطوارئ تتطلب تدابير استثنائية.

وأضاف أن الوضع الحالي أكثر خطورة بكثير مما كان يعتقد، مشددا على أن هذا هو الوقت الذي تكون فيه الإجراءات الخاصة ضرورية للغاية لاستخدام الحكومة كل الوسائل الممكنة.

وتلمح تصريحات مون إلى عزمه على التقليل من تأثير الفيروس على الاقتصاد المحلي إلى الحد الأدنى.

وأكد مون أهمية اتخاذ خطوات احترازية وقادرة على الحفاظ على زخم الانتعاش في الاقتصاد المحلي.

وقال إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام أموال الطواريء الحكومية استجابة للفيروس يجب أن تكون مجرد البداية، مفيدا بأن الانفاق المبكر لميزانية الدولة هو خطوة أساسية يتعين على الحكومة اتخاذها.

وأضاف أن هذا لا يكفي للاستجابة لحالات الطواريء الاقتصادية، موضحا أنه يتطلع إلى أن تضع الحكومة رؤية سياسية تتجاوز التوقعات دون قيود للتعامل مع حالات الطوارئ.

وطلب مجددا من الشعب أن يثق في تدابير الحجر الصحي للحكومة وأن يستأنف أنشطته اليومية المعتادة، مشيرا إلى أن الخوف الشديد والقلق المفرط من الفيروس يجعلان الاقتصاد المحلي يواجه صعوبة أكثر.