الأسد:معركتنا مستمرة حتى تحرير كل شبر من التراب السوري

(د ب أ)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين أن انتصار حلب هو بداية لتحرير كل الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية.

وقال الرئيس السوري في كلمة متلفزة اليوم نقلتها القنوات الفضائية السورية موجهة إلى أهالي محافظة حلب بعد سيطرة الجيش السوري على كافة الأحياء والبلدات المحيطة بها وإبعاد المسلحين عنها: "نعي تماما أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة، عاجلا أم آجلا".

وأضاف : "تحريرِ ريفِ حلب وإدلب مستمرةٌ بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرارُ معركة تحرير كلِ التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار".

وشدد الرئيس الأسد على أن: " جيشنا العربي السوري لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية، ولن يكون إلا كما كان، جيشاً من الشعب وله".

وتمكنت القوات الحكومية السورية منذ مطلع العام الحالي من استعادة السيطرة على مساحات واسعة في ريفي حلب وإدلب.