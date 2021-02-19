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المغرب: قانون يجيز استعمال صورة الملك في الحملات الانتخابية

عاهل المغرب الملك محمد السادس - ارشيفية
عاهل المغرب الملك محمد السادس - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 11:56 م
وافق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العامة خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وحذف المشروع المواد التي تمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، والذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، مقترحا رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للعاهل المغربي، المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.

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