رئيس الوزراء الإيطالي يواجه تصويتا أخيرا في البرلمان لنيل الثقة

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يواجه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، تصويتا بالثقة في مجلس النواب، اليوم الخميس، في آخر عقبة أمام حكومة البلاد الجديدة التي جرى تنصيبها السبت الماضي.

وصوت مجلس الشيوخ بالفعل لصالح حكومة دراجي مساء أمس الأربعاء بأغلبية 262 صوتا من أصل 304.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الخميس في المجلس الأكبر بالبرلمان الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي "0800 بتوقيت جرينتش"، وفقا لبيان. وسيتم التصويت على الثقة بشأن دراجي وحكومته في المساء بعد عدة ساعات من النقاش.

ومن المرجح أن تحظى حكومة دراجي بموافقة واضحة من قبل الأحزاب هناك أيضا.

واختار دراجي 23 وزيرا من مختلف الطيف السياسي، فضلا عن عدد من التكنوقراط الرئيسيين، وذلك بهدف توحيد إيطاليا في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة.