جرى نقل الأمير فيليب (99 عاما) زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى المستشفى بعدما "شعر بوعكة صحية"، حسبما أفاد بيان لقصر باكنجهام اليوم الأربعاء.

وقال البيان إنه تم نقل الأمير إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء أمس الثلاثاء "كإجراء احترازي" ومن المتوقع أن يبقى زوج الملكة هناك "بضعة أيام من أجل المتابعة والراحة".

يذكر أن الأميرة فيليب، وهو أيضا "دوق إدنبرة"، هو أكبر زوج ملكي في التاريخ البريطاني وصاحب أطول فترة استمرار في هذا الوضع، وصفته الملكة (94 عاما) بأنه "مصدر قوتها ومرشدها الدائم".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر بالقصر، أن الدوق ذهب إلى المستشفى بالسيارة، ثم سار دون مساعدة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن مرضه لا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.