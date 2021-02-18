جوجل تدفع مقابلا ماديا لما تنشره من محتويات مجموعة نيوز كورب

اتفقت شركة غوغل مع مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية على تسديد مقابل لما تنشره من محتوى تنتجه وسائل الإعلام التابعة للمجموعة.

وقالت مجموعة نيوز كورب، التي أسسها روبرت مردوخ، إنها ستتداول قصصها الإخبارية مع غوغل مقابل "مدفوعات كبيرة".

ويدعو مردوخ منذ فترة طويلة غوغل وغيرها من منصات الإنترنت إلى الدفع مقابل محتوى وسائل الإعلام.

وفي العام الماضي، قالت غوغل، بعد تعرضها لضغوط من برلمانيين في أستراليا وبلدان أخرى، إنها ستشرع في تسديد مقابل لما تنشره بعض وسائل الإعلام.

وقال روبرت تومسون المدير التنفيذي لمجموعة نيوز كورب: "هذه قضية ناضلنا من أجلها في الشركة أكثر من عقد من الزمن، وأنا سعيد بتغير شروط التعامل ليس بالنسبة لنا في نيوز كورب فحسب بل لجميع الناشرين".

ومن الصحف التي تملكها المجموعة "ذا صن"، و"ذا تايمز"، و"وول ستريت جورنال"، و"ذي استراليان".

وأضاف تومسون: "اتهمنا على مدار سنوات بأننا نخوض معارك وهمية، وما كان حملة أحادية ومطلبا غير معقول أصبح اليوم حركة ستتعزز من خلالها الصحافة والمجتمع على السواء".

وقالت غوغل العام الماضي إنها ستشرع في الدفع مقابل محتوى "ذي جودة عالية" من ناشرين عبر العالم، في إطار مبادرة بقيمة مليار دولار. وقد اشتركت من أجل ذلك مع عدد من الناشرين في ألمانيا والبرازيل وبريطانيا، وبلدان أخرى.

ويأتي الاتفاق مع نيوز كورب قبل أيام من إقرار قانون في أستراليا يسمح للحكومة بتعيين مُحكّم لتحديد الرسوم إذا لم تتفق غوغل وغيرها من منصات الإنترنت مع الناشرين.

وهددت غوغل بتعطيل محركها البحثي في أستراليا ردا على مشروع القانون. وقالت شركة فيسبوك يوم الأربعاء إنها ستقيد نشر الأخبار بموقعها في أستراليا.

وتوجه تومسون في بيانه بـ"شكر خاص" إلى السياسيين في أستراليا الذين دعموا المقترح.

وبالإضافة إلى دفع مقابل مادي، قررت غوغل إدخال تعديلات على تطبيقها الخاص بالأخبار، مثل الترويج للناشرين المشاركين في القسم الخاص بعرض الصحف.

كما تتيح التعديلات للناشرين فرصة اختيار القصص التي تنشر عبر غوغل وكيف تظهر للقراء.

وينص الاتفاق، الذي تبلغ مدته ثلاثة أعوام، أيضا على تعاون غوغل ونيوز كورب في إطلاق موقع للاشتراكات المدفوعة، واقتسام عائدات الإعلانات، والاستثمار في صحافة الفيديو بموقع يوتيوب.

وسبق أن أبرمت مجموعة نيوز كورب عقودا للدفع مقابل المحتوى مع أبل وفيسبوك. ولم تُعلن التفاصيل المالية للاتفاقات.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن غوغل وافقت على دفع 76 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام لمجموعة من 121 ناشرا في فرنسا لإنهاء نزاع بشأن قوانين حقوق الملكية الفكرية في أوروبا.