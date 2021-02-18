تاج الدين: أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة لحدوث فشل تنفسي في هذه الحالة

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بدور المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» في علاج الأمراض غير السارية، منوهًا إلى أن أصحاب تلك الأمراض أكثر عرضة لمشاكل الإنفلونزا.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إن أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط أو السكر أو الفشل الكلوي الأكثر عرضة لحدوث فشل تنفسي، حال الإصابة بفيروس الإنفلونزا أو كورونا.

وأوضح أن الإصابات الفيروسية كالإنفلونزا العادية أو كورونا هدفها الأساسي والرئيسي إصابة الجهاز التنفسي؛ الأمر الذي يتسبب في تداعيات تصل إلى الالتهابات التنفسية.

وشدد مستشار الرئيس للصحة على أهمية توافر بيانات صحيحة عن المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة؛ لإتاحة وسائل التشخيص وتوفير الدواء المتاح لعلاج تلك الأمراض، منعًا لأي مضاعفات مستقبلية.