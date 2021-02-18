وفد ليبى يصل إلى القاهرة قادما من طرابلس

وصل وفد ليبى رفيع المستوى قادما من طرابلس إلى القاهرة، اليوم الخميس، فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم التعاون وآخر الأوضاع على الساحة الليبية على ضوء التطورات الأخيرة بعد جولة الحوار الوطنى الليبي فى سويسرا.

واستقبل محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الوفد الليبى الذى يضم 8 من كبار المسؤولين الليبيين للقاء كبار المسؤولين المصريين.

يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة عن سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا تتكون من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا الثلاثة، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس.

وتم انتخاب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي ونائبين هما عبدالله اللافي وموسى الكوني، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة.