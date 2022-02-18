تداول 2504 طن بضائع و438 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الجمعة، أن مواني الهيئة شهدت اليوم تداول 2504 طن بضائع عامة ومتنوعة، و438 شاحنة، و361 سيارة ملاكي.

وأوضح البيان أن حركة الصادرات شملت تداول 903 طن بضائع عامة ومتنوعة، و218 شاحنة، و5 سيارات ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 1601 طن بضائع عامة ومتنوعة، و220 شاحنة، و356 سيارة ملاكي، إضافة إلى تواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة أمل، وعلى متنها 64 شاحنة و6 سيارات ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس وعلى متنها 77 شاحنة و14سيارة ملاكي.

وغادرت السفينة بوسيدن اكسبريس الميناء وعلى متنها 108 شاحنة و3 سيارات ملاكي، والسفينة أمل وعلى متنها 70 شاحنة و سيارة ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وسيناء، وعلى متنهما 55 شاحنة بحمولة 469 طن بضائع عامة، و116 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا، وغادرتا الميناء وعلى متنهما 40 شاحنة بحمولة 903 أطنان بضائع عامة وسيارة ملاكي.

بينما استقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 336 سيارة ملاكي و24 شاحنة بوزن 1016 طنا.