رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى: ورش فنية وأمسيات شعرية في فعاليات المسرح المتنقل بقرية العاشر من رمضان

أكد الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن المسرح المتنقل الذى انطلق من قرية العاشر من رمضان التابعة لفرع ثقافة بورسعيد شهدت العديد من الفعاليات الفنية برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وقال نبيل، فعاليات المسرح المتنقل شملت إقامة الورش الفنية على مدار أسبوع كامل، شملت إقامة ورش فنية للأطفال، وورش مشغولات يدوية للمرأة تصنيع إكسسوارات وأدوات مكتبية للأطفال وورشة رسم على الزجاج وتصنيع التحف من مادة الجبس، مشيرا الى انه أقيم معرضا لما تم تصنيعه فى الورش المتنوعة.

وأضاف أن المسرح المتنقل شمل عدة أمسيات شعرية لشعراء بورسعيد فكانت من نادى الأدب المركزى ونادى أدب قصر ثقافة بورسعيد.

هذا إلى جانب المحاضرات والندوات التى شملت تحسين مهارات الشباب والمراهقبين الاجتماعية والاقتصادية، لترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء .