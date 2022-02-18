 الأزمة الأوكرانية.. لوكاشينكو: نحن على شفا حرب ستشمل أوروبا بأكملها - بوابة الشروق
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الأزمة الأوكرانية.. لوكاشينكو: نحن على شفا حرب ستشمل أوروبا بأكملها

وكالات:
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 6:23 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 6:23 م
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها.

وقال لوكاشينكو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الجمعة: "بودي التأكيد على أنه لا يرغب أحد ليس في اندلاع حرب فقط بل وحتى في تصعيد أي نزاعات أيضا. لا نحتاج إلى ذلك، ليس البيلاروس ولا الروس"، بحسب روسيا اليوم.

وحذر لوكاشينكو من أن تطورات الوضع في دونباس لم تعد تتوقف على أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى، مضيفا: "من الواضح تماما لكم من يقف وراء تأجيج التوتر عند حدودنا".

وتابع: "لأول مرة منذ عقود أصبحنا للأسف على شفا نزاع من شأنه أن يجر إلى دوامة القارة بالكامل تقريبا".

وأشار الرئيس إلى أن التطورات الأخيرة حول دونباس تظهر بوضوح "غياب المسؤولية لدى بعض السياسيين الغربيين وحماقتهم"، مضيفا أن سلوك قادة بعض الدول المجاورة لروسيا وبيلاروس في هذه الظروف "لا يمكن تفسيره بالمنطق".

وتابع في معرض تعليقه على آخر المستجدات في دونباس: "الناس هنا أصبحوا على استعداد للفرار وربما قد باشروا بالفرار كما هو معروف.. إنه أمر غير طبيعي".

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