الشرقية: حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حملة لإزالة حالة بناء خارج الحيز العمراني بناحية حوض الملامسى التابعة للوحدة المحلية بالتلين، وتم الإزالة الفورية الكاملة حتى منسوب سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزيزية، من إزالة الإعلانات والإشغالات وتطبيق القانون على المخالفين.



وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، حملة أسفرت عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بمختلف الشوارع.



وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، حملة موسعة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بوسط المدينة، وإزالة المخالفات التي تُعيق حركة المارة والسيارات؛ لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق.