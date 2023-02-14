سوريا تستقبل 15 طائرة من الإمارات والعراق وروسيا وليبيا تحمل مساعدات لمتضرري الزلزال

استقبلت سوريا، اليوم السبت، 15 طائرة من الإمارات العربية المتحدة والعراق وروسيا وليبيا عبر مطارات دمشق واللاذقية وحلب، محملة بالمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن 3 طائرات إماراتية وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي، تحمل الأولى 87 طناً من المواد الغذائية والملابس، والثانية 24 طناً و160 كيلوجراماً من المواد الغذائية والأغطية والملابس، والثالثة 15 طناً و170 كيلوجراماً من المواد الإغاثية، بينها أسرة طبية ومفروشات للمستشفيات الميدانية.

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة مساعدات روسية تحمل 15 طناً من المواد الغذائية والألبسة للمتضررين من الزلزال.

وفي تصريح للصحفيين أوضح ممثل وزارة الطوارئ الروسية ألكسندر طلش أن هذه الطائرة الروسية هي الأولى التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي، وعلى متنها أكثر من 15 طناً من المساعدات الإنسانية التي تتضمن أغطية وخيما وملابس وأغذية مقدمة من الشعب الروسي، مشيراً إلى أنه ستصل طائرتان إلى مطار دمشق يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين، بالتوازي مع أربع طائرات إلى مطار اللاذقية.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت 4 طائرات إماراتية، تحمل الأولى 26 طناً، والثانية 38 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، والثالثة 23 طناً، والرابعة 50 طناً من المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال، وفقاً لمدير المطار المهندس زياد الطويل.

كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة مساعدات عراقية يرافقها وفد رسمي رفيع المستوى، تلتها طائرتان عراقيتان أيضاً تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

ووصلت إلى مطار اللاذقية الدولي أيضاً طائرة مساعدات روسية، على متنها 37 طناً من المساعدات لمتضرري الزلزال.

كما وصلت طائرة ليبية تحمل 40 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية للمتضررين من الزلزال، وإلى مطار حلب الدولي وصلت اليوم طائرتان إماراتيتان، تحمل الأولى 13 طناً ونصف الطن من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، بينما بلغت حمولة الطائرة الثانية 28 طناً من المواد الغذائية للمتضررين من الزلزال.