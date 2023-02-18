سوناك: لا يوجد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، محادثات مع القادة الأوروبيين، في محاولة لإصلاح المشكلات المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية، على الرغم من التحفظات بين أعضاء حزب المحافظين المتشككين بشأن الاتحاد الأوروبي.

وهناك تكهنات متزايدة بأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يكشفان النقاب عن صفقة، تهدف إلى كسر الجمود بشأن ترتيبات التجارة المثيرة للجدل، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوائل الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

والتقى رئيس الوزراء البريطاني، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وقال داونينج ستريت، (مقر مجلس الوزراء في لندن)، إن سوناك و فون دير لاين أجريا "مناقشة إيجابية" حول إصلاح القضايا المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية.

وتعهد سوناك و فون دير لاين "بالبقاء على اتصال وثيق، خلال الأيام المقبلة"، بعد اجتماعهما المغلق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وجدد رئيس الوزراء البريطاني تأكيده أنه "لا يوجد اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي لإصلاح المشكلات الخاصة ببروتوكول أيرلندا الشمالية، بيد أنه قال إن هناك "تفاهما لما يجب القيام به".

وبدأ رئيس الوزراء البريطاني أمس الجمعة، سلسلة من الاجتماعات مع الساسة في أيرلندا الشمالية لمناقشة وضع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.