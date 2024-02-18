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ارتفعت البورصة المصرية اليوم الأحد -أول تعاملات الأسبوع- وكسب مؤشرها الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 0.7%، ليتجاوز مستوى الـ 29 ألف نقطة، ويقف عند 29126 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي بنسبة 1.8%، ووصل إلى مستوى 28926.2 نقطة، في نهاية تعاملات جلسة الخميس، بعد صعود طفيف بنسبة لم تزد عن 0.2%.

وكان محللون قد توقعوا أن تواصل البورصة صعودها لتسجل مستوى 29000، ثم مستوى 29500 نقطة، بعدما تجاوزت مستوى 28500 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر السبعيني (إي جي إكس 70) بنسبة ملحوظة تجاوزت الـ1.7% بنسبة محدودة، ووصل إلى مستوى 7370 نقطة.