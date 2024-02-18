حماس تثمن تشبيه دا سيلفا مجازر إسرائيل في غزة بـ«محرقة هتلر»

ثمنت حركة حماس، اليوم الأحد، تشبيه رئيس البرازيل لولا دا سيلفا أفاعيل إسرائيل في غزة بـ"محرقة" الزعيم النازي أدولف هلتر ضد اليهود، إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت الحركة في بيان "نثمن تصريح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي وصف ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بالمحرقة، وبأن فعل الصهاينة اليوم في غزة هو نفس ما فعله هتلر النازي باليهود إبان الحرب العالمية الثانية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضافت: "هذا التصريح يأتي في سياق التوصيف الدقيق لما يتعرض له شعبنا، وكشف فداحة الجريمة الصهيونية المرتكبة بغطاء ودعم مفتوح من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن".

وطالبت الحركة محكمة العدل الدولية "بأخذ تصريح الرئيس البرازيلي في الاعتبار على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني على يد جيش الاحتلال المجرم ومستوطنيه الإرهابيين من انتهاكات وفظاعات لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً".

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس البرازيلي للصحفيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي "ما يحدث في قطاع غزة ليست حربا، إنها إبادة جماعية".

واعتبر الرئيس البرازيلي أن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ".

واستدرك قائلا: "في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود"، ما أثار حنق المسؤولين الإسرائيليين الذين هاجموه بشدة واعتبروا تصريحاته "جهلا ومعاداة للسامية".

والمحرقة اليهودية أو "الهولوكوست" هي الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ملايين اليهود فترة الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بسبب هويتهم العرقية والدينية على يد الحكم النازي في ألمانيا.