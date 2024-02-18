بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

وحصد فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»، على جائزة «أفضل تصوير سينمائي».

ونافس على الجائزة أفلام «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«المايسترو - Maestro»، و«أشياء مسكينة - Poor Things»، و«منطقة الاهتمام - The Zone of Interest».

يقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire".