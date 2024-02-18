قدمت الفنانة منة شلبي، صديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح دار الأوبرا، في حفل أولى الليالي المصرية السعودية، بمشاركة الكينج محمد منير، والمطرب العراقي ماجد المهندس، ويقود الفرقة الموسيقية المصاحبة للفنانين المايسترو وليد فايد.

وداعبت شيرين عبد الوهاب الحضور، قائلة: "أهلا بيكم كلكم، منورين، نجوم السماء غيرانة منكم"، ووجهت التحية لكل الحضور وأهل المملكة العربية السعودية، "أخواتنا منورين".

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على المسرح بإطلالة جذابة، وهي مرتدية فستان باللون الذهبي، واستقبلها الحضور بحفاوة كبيرة.

وحرص على الحضور مجموعة من الفنانين، وهم: منة شلبي، ومي عز الدين، وإسعاد يونس، وأحمد زاهر، وآسر ياسين، والإعلامي عمرو أديب، والإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامي أحمد موسى، والفنان صلاح عبدالله وجومانا مراد، والمخرج رامي إمام، والإعلامي محمد الباز، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والإعلامي مصطفى بكري، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة يسرا، والفنان هشام ماجد.

وأجرى أمس المطربون الثلاثة بروفات للحفل، كانت البداية للكينج محمد منير، الذي جلس في منتصف القاعة المقام فيها البروفة بملابس رياضية، وحوله الأوكسترا والمايسترو وليد فايد، فيما نشر فيديو البروفة على مواقع التواصل مصاحبا بأغنية "للي".