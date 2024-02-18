وزير الخارجية البريطاني يزور جزر فوكلاند خلال زيارته للأمريكتين

من المقرر أن يزور وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جزر فوكلاند، خلال زيارة سيقوم بها إلى الأمريكتين، بحسب ما أعلنه مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الخارجية البريطانية قولها في بيان، إن كاميرون سيلتقي بزعماء حكومة جزر فوكلاند للتأكيد على تمسك المملكة المتحدة بدعم حق سكان الجزر في تقرير المصير.

ومن المقرر أن يسافر كاميرون فيما بعد إلى باراجواي، قبل أن يتوجه لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في البرازيل.

وأخيرا، سيتوجه إلى نيويورك للأمم المتحدة، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الشامل الذي تشنه روسيا على أوكرانيا، بحسب البيان.