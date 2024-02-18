اختتمت بمسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، أمس السبت، فعاليات الأسبوع الثقافي 29 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وشهد الختام الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور د كتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والوفد البرلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب: دكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة: عصمت عبد الفتاح زايد، ومنال هلال، ومنى محمد جمال الدين، وضحى عاصي.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه فيلم تسجيلي عن الفعاليات التي تمت على مدار الأسبوع.

ورحبت نائب محافظ أسوان بالحضور، ونقلت تحية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشيرة إلى أهمية مشروع أهل مصر وفعاليات الأسبوع وتنوعه في تعزيز قدرات الأطفال وزيادة وعيهم بالمشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها أرض عاصمة الشباب والاقتصاد الثقافة الأفريقية.

وقدمت نائب المحافظ الشكر لوزيرة الثقافة للفعاليات الثقافية المتنوعة التي تقدم بأرض المحافظة، ولرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، للتنسيق والتعاون الكبير في البرامج المنفذة لخدمة أبناء المحافظات الحدودية.

وفي كلمته أوضح عمرو البسيوني رئيس الهيئة أن المواهب التي نتجت عن الأسبوع الثقافي تقف للمرة الأولى على المسرح، مؤكدا استمرار الهيئة في متابعة مواهب أطفال المحافظات الحدودية التي يقدمها المشروع ودعمها تحقيقا لرسالتها.

ووجه رئيس الهيئة الشكر لوزير الثقافة، لدعمها ورعايتها للمشروع وأنشطة الهيئة كافة، كما وجه الشكر لمحافظ أسوان على استضافة الفعاليات، وللزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ ومدربي الورش ومشرفي الأطفال.

وأعربت دكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عن سعادتها بالملتقيات والأسابيع الثقافية التي تقيمها الهيئة لاكتشاف المواهب، وأن هناك الكثير من المواهب التي قدمها المشروع أصبحوا مدربين بالورش المتنوعة التي يقدمها، مؤكدة أن أبناء من المحافظات الحدودية هم خط الدفاع الأول.

وقالت لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي إنه على مدار أسبوع كامل تفاعلت فيه ثقافات متنوعة من أبناء المحافظات الحدودية من البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح وأسوان، بالدمج مع محافظة القاهرة، وأن الورش الفنية والثقافية والحرف البيئية، بمثابة بوابة لاكتشاف مواهب الأطفال لبناء الشخصية وتعزيز الوعي.

وتضمنت فعاليات الختام عروضا متنوعة نتاج الورش الفنية منها عرض نتاج ورشة التمثيل مع الفنان ياسين الضوي بعنوان "المحبة"، وورشة صناعة الفيلم مع المخرج حامد سعيد وقدمت عرض بعنوان "لا للتنمر"، وقدمت ورشة السيناريو "صديقات للأبد"، مع السينارست وليد كمال، أعقبه عرض ورشة عرائس القفازات "القناعة كنز لا يفنى" مع المدرب ناصر عبد التواب، كما قدمت ورشة الشعر مجموعة من القصائد الشعرية تدريب الشاعر محمود الحلواني.

كما قدمت مجموعة من الأغاني لمواهب الأطفال المشاركين بورشة الموسيقى منها "عظيمة يا مصر، الليلة يا سمرة، كلمة حلوة وكلمتين، أهو ده اللي صار" تدريب الفنان ماهر كمال، أعقب ذلك أوبريت استعراضي بعنوان "أهل مصر" للتراث والفلكلور الذي تشتهر به كل محافظة من محافظات الحدودية.

وتفقد الحضور المعرض الفني نتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الأسبوع الثقافى وهي ورش الإكسسوارات، الخيامية، الاركيت، إعادة التدوير، شنط الخرز، الجلود، والرسم بالموسيقى، الرسم على السيراميك، اصنع كتابك، شنط الشبك.

الأسبوع الثقافي شارك به 200 طفل من 6 محافظات حدودية وقدمت به 16 ورشة فنية وحرفية متنوعة، بالإضافة إلى جولات تثقيفية لمعالم أسوان الشهيرة ومشروعاتها القومية.

مشروع "أهل مصر" هو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.