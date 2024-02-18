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عبر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، عن رفضه إقامة دولة فلسطينية، مقابل توسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزير الإسرائيلي قوله: «إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو دولة فلسطينية فأنا أتخلى عن اتفاقيات السلام».

אם המחיר של הרחבת הסכמי השלום זה מדינה פלסטינית, אז אני מוותר על הסכמי השלום.

מדינה פלסטינית - לא יהיה. נקודה. pic.twitter.com/WvywEd76bU — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 17, 2024

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح أمس السبت، بأن أمام إسرائيل فرصة استثنائية لإنهاء دائرة العنف في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن كل الدول العربية تقريباً تؤيد تطبيع العلاقات معها.

وأوضح أن الجهود الجارية لإصلاح السلطة الفلسطينية ستساعدها أيضاً على أن تصبح شريكاً أفضل لإسرائيل.