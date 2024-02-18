رئيس الصومال: جندي إثيوبي مسلح منعني من دخول قاعة قمة الاتحاد الإفريقي

أدان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود بشدة، في مؤتمر صحفي عقب مغادرته أديس أبابا، الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد لـ«انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال وسعيها العدواني لضم أراضيه».

وقال شيخ محمود، إن الحكومة الإثيوبية حاولت يوم السبت عرقلة حضوره أعمال القمة الأفريقية، وصرح: «بينما كنت قادما لحضور القمة، اعترض طريقي الأمن الإثيوبي، ورفضوا خروجي من الفندق، ومواصلة سيارتي والوفد المرافق لي لحضور هذا الاجتماع»، بحسب موقع «الصومال الجديد».

وأضاف: «استغرق الأمر مني وقتا طويلا للبقاء هناك، وفي النهاية، جئت بسيارة رئيس آخر وحاشيته»، في إشارة إلى الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي.

وأضاف أنه مُنع مرة أخرى من دخول مقر الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن جنديا إثيوبيا يحمل مسدسا منعه من دخول القاعة، وقال: «الصومال كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي لا يستحق تلك المعاملة من دولة تستضيف الاتحاد الأفريقي».

وتابع: «هذا الحادث المؤسف سابقة خطيرة لمؤتمرات القمة المستقبلية وينعكس بشكل سيئ على موثوقية إثيوبيا كمضيف والتزامها بدعم قيم الاتحاد الإفريقي».

وألقى الرئيس الصومالي خطابا في القمة أكد فيه أهمية اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع الاعمال التي تعيق السلام والأمن في جميع أنحاء القارة.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها إثيوبيا مؤخرا غير مقبولة، خاصة مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال، التي هي منطقة صومالية، ووصف تلك الخطوات بأنها مخالفة للقوانين الدولية والإفريقية.