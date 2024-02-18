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وزير الإعلام الصومالي: إثيوبيا ارتكبت خطأ كبيرا يدعم الإرهاب

مقديشو (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 11:47 ص
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، إن "انتهاك إثيوبيا لبحر الصومال يعد دعما للإرهاب، وسيكون له تأثيره على دول المنطقة والعالم أجمع".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد، عن الوزير جامع قوله: "لقد ارتكبت إثيوبيا خطأً كبيراً يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب".

وأشار إلى أن "الحكومة الصومالية لا تزال متمسكة بالقرار التي اتخذته فلن يكون هناك حوار مع الحكومة الإثيوبية"، موضحا أن "إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية".

وأكد أن "الصومال مستعد دائما للعيش بسلام مع الدول المجاورة، ولكن لا ينبغي لأحد أن ينتهك وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية".

ودعا الوزير جامع "إثيوبيا مرة أخرى إلى وقف التصرفات المنحرفة التي لا تخدم مصالح البلدين"

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