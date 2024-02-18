اليمن وألمانيا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، مع وزير الدولة الألماني، توبياس ليندنر، مستجدات الوضع في اليمن، والتطورات الإقليمية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.



وأشاد العليمي، وفقا لوكالة الأنباء "سبأ"، "بالعلاقات الثنائية"المتميزة بين البلدين الصديقين، والموقف الألماني الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية على مختلف المستويات".



وتطرق اللقاء، إلى "الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على الشحن البحري، وأثارها الكارثية على الأصعدة الإنسانية، والاقتصادية، والأمنية لشعوب المنطقة والعالم بأسره".



يأتي ذلك مع استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على الملاحة في البحر الاحمر وخليج عدن، التي يصفونها بأنها "دفاع على غزة"، حد وصفهم.