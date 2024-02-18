السجن المؤبد لعامل متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 21628 جنايات مركز بلبيس لسنة 2023، بمعاقبة عاملا بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها..

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها إثر خلافات زوجية بينهما.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها بدون سبق الإصرار أو الترصد، وذلك حال توجهها لمسكن الزوجية ورؤيته لمحادثات نصية بهاتفها المحمول مع شخص آخر مجهول، ما أثار حفيظته وعلى إثر ذلك أجهز عليها حتى قام بخنقها ودفع رأسها أرضا عدة ضربات ما أدى لوفاتها في الحال على النحو المبين في التحقيق.