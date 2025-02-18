رئيس آينتراخت: بكينا لرحيل مرموش

أكد أكسل هيلمان، الرئيس التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، أهمية انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي بالنسبة للنادي، مشددًا على مكاسب النادي واللاعب من هذه الصفقة.

عمر مرموش انتقل من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة بلغت 80 مليون يورو، بعدما قدم أداءً مميزًا في موسم ونصف مع الفريق الألماني سجل خلالهم 37 هدفًا وصنع 20 في 67 مباراة.

وقال أكسل هيلمان في تصريحات أمام الجمعية العمومية للنادي: «لقد دمعت أعيننا جميعًا عندما قال عمر مرموش وداعا.. كان هذا الوداع في ملعب فرانكفورت فريد من نوعه، أشبه بإعلان عالمي مجاني للنادي».

وأضاف: «انتقال مرموش النموذجي إلى مانشستر سيتي سيحفز لاعبين آخرين على القدوم إلينا، سيرون أنهم يمكنهم الرحيل دون تعقيدات أو إضرابات أو تصرفات ملتوية من قبل وكلائهم أو عائلاتهم».

وتابع: «مرموش أصبح لاعبًا عظيمًا في فترة قصيرة من الزمن بسبب شخصيته وأسلوب لعبه، ما قدمه هذا الموسم جعله يتمكن من تحقيق قفزة جيدة في الراتب واغتنام فرصة العمر».

وأتم: «اللاعب المتعطش لمزيد من الفرص ذو قيمة بالنسبة لنا، ليس فقط إذا استمر معنا، ولكن أيضا إذا ترك النادي بشروط جيدة، وهناك الكثير من الأمثلة على كيفية توديعنا للاعبين بشكل إيجابي، هذا فريد من نوعه بالنسبة لنا».