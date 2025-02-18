وزارة الخارجية تستضيف فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

استضافت وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسه السفير محمود عمر، مدير إدارة فلسطين، وشاركت فيه السيدة ناتالي بوكلي، نائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى سفراء وممثلي أكثر من 35 دولة.

تأتي فعاليات اليوم الثاني لاجتماع القاهرة للتحالف مكملةً لما نوقش في اليوم الأول بشأن دور "الأونروا" في تقديم مختلف خدماتها للفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤسس للوكالة عام 1949، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، خاصةً بعد دخول التشريعات الإسرائيلية التي تحظر عمل الوكالة في المناطق المحتلة حيز النفاذ.

وشدد غالبية المشاركين في الاجتماع على أهمية استمرار عمل "الأونروا" ومحورية الدور الحيوي الذي تقوم به في تقديم العون وتوفير الخدمات للفلسطينيين.