متحدثة أممية: لم أرَ مبنى واحدا قائما في شمال قطاع غزة

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة أولجا شيريفكو، إنَّ هناك أشياء ملحة يتوجب توفيرها بشكل سريع في القطاع.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن هناك أولوية وُضعت منذ اتفاق وقف إطلاق النار وهي التركيز على المواد المنقذة للحياة مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية وبعض المؤن المختلفة.

وأوضحت أنهم استطاعوا تلبية جانب من هذه المتطلبات بعد وقف إطلاق النار وهو تطور إيجابي جدًا وفق وصفها، مشيرة إلى أن ظروف حياة أهالي غزة صعبة للغاية وأن الوضع كارثي.

ولفتت إلى أن كل سبل الحياة بما في ذلك الشئون الصحية والمياه تعرضت للتدمير خلال الحرب خاصة في جباليا وبيت حانون، موضحة أنها لم ترَ مبنى واحدًا قائمًا في شمال قطاع غزة.

ونوهت بأن هناك الكثير من الأمور الصعبة التي تسود في قطاع غزة، واصفة ما يمر به القطاع بأنه كارثي بالمعنى الحقيقي، حيث تعتبر الرعاية الصحية مُدمَّرة بالكامل.

وأكدت أنهم حاولوا تقليل حجم الكارثة، حيث تم فتح الكثير من مراكز الرعاية الصحية الأولية وهو بشكل مؤقت، كما حاولوا نقل الوقود للمستشفيات العاملة أو المتبقية في القطاع، وذلك لدعم الرعاية الصحية أو الأولية.

وأفادت بأنها عاينت الوضع بنفسها في المستشفيات حيث تسود احتياجات ضخمة، لكنهم يحاولون معالجة الوضع على الأرض.