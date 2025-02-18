رئيس وزراء كرواتيا يثمن الدور الفعال لمصر في التعامل مع الوضع بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إن المباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناولت الوضع الأمني في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أنه أعرب خلال المباحثات عن الدعم لأوكرانيا؛ من أجل تحقيق العدالة والحصول على سيادتها الإقليمية.

وثمن الدور الفعال لمصر في التعامل مع الوضع بقطاع غزة، وطموحها لإعادة الإعمار بعد الحرب التي أودت بأرواح الكثيرين في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار إلى أن بلاده تعتمد على الدور البناء الذي تلعبه مصر على المستويين العالمي والإقليمي، ودعوة الدول العربية والمجتمع الدولي؛ من أجل الوصول إلى حل إقامة الدولتين.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.

وبحثت جلسة المباحثات عددًا من الملفات ذات الاهتمام المُشترك، كما يعقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين، لبحث فرص التعاون المُمكنة في مجالات الأعمال المختلفة.