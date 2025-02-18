قيادي بمستقبل وطن: السيسي لعب دورا كبيرا في التصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين ويسعى جاهدا لحل القضية

أشاد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن بجهود مصر الحثيثة من أجل استكمال الهدنة في غزة وإتمام عملية تبادل الأسرى، وعزمها على مواصلة هذه الجهود حتى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، انطلاقاً من مسؤوليتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن مصر تلعب دورا محوريا كبيرا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، لتقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى اتفاق من شأنه ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وإتمام تبادل الأسرى والمحتجزين وحماية الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، على الرغم من الضغوط الدولية الكبيرة التي تتعرض لها للقبول بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية تماما.

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن جهود مصر تسهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ومنع تجدد أعمال العنف، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وثمن رفض الرئيس السيسي لمخطط تهجير الفلسطينيين مؤكدا على حل الدولتين، واعتبار القضية الفلسطينية قضية محورية، يسعى جاهدا للتوصل إلى حل عادل وشامل لها، ورفض أية ممارسات تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقوض جهود السلام، ودعوته المستمرة للمجتمع الدولي لأن تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف جميع أعمال العنف ورفض التهجير، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.