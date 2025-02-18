الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لرعاية الفريق حتى 2026

أعلن نادي الأهلي مساء الإثنين عن توقيع عقد رعاية جديد لفريق الكرة حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي "وقعت شركة الأهلي لكرة القدم عقد رعاية جديد مع «قصراوي جروب» الوكيل الحصري للصانع الصيني الشهير «Jetour» يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2025/2026".

وأضاف البيان "جاءت هذه الخطوة الإيجابية في إطار قيام شركة الأهلي لكرة القدم بدورها المميز في تعزيز العوائد المالية للنادي من اتجاهات مختلفة، وضمن الخطة الطموحة لمجلس الإدارة القائمة على استثمار العلامة التجارية للشركة على النحو الأمثل لما يملكه النادي من شعبية كبيرة داخل وخارج البلاد".

وأشار أيضا "أنهت الإدارة التنفيذية للشركة كافة الإجراءات التسويقية والإدارية بهذا الخصوص، وأعربت مجموعة القصراوي إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال السيارات في السوق المصري منذ أكثر من 50 عاما عن فخرها بهذه الشراكة مع أنجح وأكبر الأندية في القارة الإفريقية، لتحقيق المزيد من التفوق وإتاحة الفرصة لتعزيز علامة «Jetour» ورؤيتها، وترى أنها بمثابة بداية رحلة فريدة نحو التميز في مصر، ومواصلة دورها الحيوي في دعم وتشجيع الرياضة بمختلف أشكالها، لما لها من أهمية بالغة في تنمية المجتمعات بشكل إيجابي.