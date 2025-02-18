نقابة المهندسين: تصورنا لإعادة إعمار غزة قابل للتنفيذ دون تهجير سكان القطاع

قال الدكتور مصطفى أبو زيد عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، إنَّ النقابة وضعت تصورًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل التنسيق مع نقابة المهندسين الفلسطينية وكذلك مع الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا التصور يمكِّن من إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان.

وأوضح أن هذا الأمر يتم على مراحل، الأولى تقوم على الدفع بكرافانات للقطاع، موضحًا أن مصر لديها تجارب لإنشاء بيوت عبر الطوب التي لا تحتاج إلى "أسمنت".

وأوضح أن أحد المصانع يمكنه إنشاء 200 بيت خلال 72 ساعة، وبالتالي يمكنه إنتاج 6000 آلاف بيت في الشهر.

وأفاد بأن هذا الأمر يمثل خطة عاجلة لإيواء المواطنين في قطاع غزة في الوقت الحالي، لافتًا إلى بدء إدخال معدات ثقيلة لتمهيد الطرق ضمن جهود إعادة الإعمار.

وأوضح أن النقابة تعوّل في رؤيتها على إعادة تدوير الأنقاض واستغلالها في إنتاج طوب واستخدامها مرة أخرى، وذلك دون التخلص من هذه الأنقاض.