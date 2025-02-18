السلطات اليونانية تحتجز 107 مهاجرين بالقرب من جزيرة كريت

قالت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، إنها احتجزت 107 مهاجرين في عمليتين منفصلتين بالقرب من جزيرة كريت، فيما عزا مسؤول الزيادة في عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الصراعات في الشرق الأوسط.

وقال خفر السواحل ومسؤولون من وزارة الشؤون البحرية إن سفينة شحن ساعدت في إنقاذ 42 مهاجرا من قارب كان في محنة تم التخلي عنه ثم تحطم بعد اصطدامه بالصخور

.

وذكرت قوات خفر السواحل إنها اعترضت سفينة تحمل علم ليبيريا، وكانت قد غادرت من مدينة طبرق الليبية وعلى متنها 42 مهاجرا. وألقت السلطات القبض على اثنين من المحتجزين لااتهامهما بالتهريب.

وفي واقعة ثانية، تم العثور على 65 مهاجرا في جزيرة جافدوس جنوب كريت. وتطلب الأمر خضوع شخص للمساعدة الطبية، وتم نقله لمستشفى قريب.

وقال نائب وزير الشؤون البحرية ستيفانوس جيكاس أمام البرلمان إن السلطات تتعامل مع زيادة في الهجرة غير القانونية منذ 2023. وأرجع المسؤولون الحكوميون ذلك إلى الصراعات في الشرق الأوسط.

وقال جيكاس إن 47267 ألف و 267 شخصا دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية في عام 2024، بينما تم القبض على 625 شخصا بتهم التهريب.



