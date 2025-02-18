عزمي: صفقات الزمالك لم يطلبها جروس

أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، ان الصفقات التي عقدها النادي في الفترة الأخيرة لم تأت بناء على طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وكان الزمالك قد أجرى 4 تعاقدات في يناير الماضي، بالتعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة، وصلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي، ومحمود جهاد لاعب خط وسط فاركو، واحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري التونسي.

وقال عزمي في تصريحات تلفزيونية إن جروس لم يطلب الصفقات التي تم عقدها مؤخرا، مشيرا إلى أن المدير الفني كان قد طلب لاعبين آخرين لم يتم استقدامهم.

وأضاف: "هناك سمسار واحد يتحكم في صفقات النادي، لا أعرف لماذا يتمتع بكل هذه القوة والسيطرة على الزمالك، وسيذهب النادي في خبر كان بسببه".

وكان الزمالك قد وجه الشكر لجروس بعد فوز الفريق على فاركو بهدف نظيف، ليتم التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلاً منه.