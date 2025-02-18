الخارجية الروسية تعلن انتهاء المرحلة الأولى من مباحثات الرياض حول أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: «زملاؤنا من الرياض أفادوا، بأن الجلسة الصباحية الأولى انتهت، وبدأ الطرفان غداء عمل».

وأوضحت أن موسكو ترى نية جادة لدى الإدارة الأمريكية لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، وتتابع عن كثب تصريحات واشنطن.

وأضافت: «نرى تصميمًا جديًا من الإدارة (الأمريكية) على مناقشة العديد من المشاكل التي تراكمت في العلاقات الثنائية، وعلى الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا».

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتابع عن كثب تصريحات واشنطن بشأن موضوع حل الأزمة، وستنظر في مقترحات محددة بهذا الشأن.

وأكدت أن موسكو تثمن جهود الصين ودول أخرى كانت تقترح أفكارا للتسوية السياسية في أوكرانيا طوال هذا الوقت.

ومن المقرر أن يعود الوفدان الروسي والأمريكي إلى طاولة المفاوضات في الرياض بعد غداء عمل لعقد الجلسة الختامية.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسئولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.