إقبال جماهيري في ختام عروض نوادي مسرح جنوب الصعيد بقصر ثقافة قنا

شهد قصر ثقافة قنا ختام عروض الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الختامي من البرنامج، المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عرضين مسرحيين لفرقة قصر ثقافة قنا. جاء الأول بعنوان "أناكوندا"، تأليف محمد موسى وإخراج أحمد المنتصر، حيث تدور أحداثه حول الأشخاص الذين يحاولون استنزاف طاقات الآخرين، ويجسد ذلك من خلال مشاهد منفصلة متصلة ترصد التصرفات البشرية المشابهة لفعل ثعبان الأناكوندا.

أما العرض الثاني، فجاء بعنوان "آخر المطاف"، تأليف مؤمن عبده وإخراج بدري أحمد، متناولًا معاناة أصحاب المواهب الفنية عندما يواجهون ضغوطًا تدفعهم إلى الانطواء والعزلة، فلا يتفاعلون إلا مع من يذكرهم بأيامهم الجميلة في المسرح، لشعورهم بالعجز عن ممارسة مواهبهم، إلى أن يأتي شخص يمنحهم الأمل للعودة إلى حياتهم السابقة، وتتصاعد الأحداث مع اكتشاف حقيقته.

أقيمت العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور جماهيري كبير، كما شهدها أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي خالد أبو ضيف، مهندس الديكور محمود جمال، والمخرج خالد عطا الله.

أعقب ذلك ندوة نقدية ناقش خلالها الكاتب أحمد أبو خنيجر، والناقدان صلاح فرغلي وحسام القاضي، تفاصيل العروض المسرحية وعناصر الصورة البصرية من إضاءة وديكور وغيرها.

نُفذت العروض من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإشراف محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا، برئاسة أنور جمال.

تُعد تجربة نوادي المسرح من أكثر التجارب رواجًا في تاريخ المسرح المصري، إذ تتيح هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم المسرحية بإمكانيات بسيطة، مع اختيار عروض من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.