الحكومة الفلسطينية: خطة إعادة إعمار غزة تتكلف 53 مليار دولار

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، أن خطة إعادة إعمار غزة تتكلف نحو 53 مليار دولار، لمعالجة تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع لنحو 16 شهرا.

وقالت الحكومة، في بيان عقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إن "خطة إعادة الإعمار بصيغتها المحدثة تتضمن مرحلتين".

وأوضحت أن "المرحلة الأولى تمتد على 3 سنوات بتكلفة تقديرية حوالي 20 مليار دولار، وتتضمن التدخلات الطارئة التي بدأت منذ وقف إطلاق النار"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أن هذه التدخلات في "مجالات الإغاثة والإيواء المؤقت، وتوفير الخدمات الأساسية لتجمعات النازحين، وصولا إلى رفع كفاءة الإيواء المؤقت، ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادي في مختلف المجالات".

وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، وتعرقل إسرائيل حتى الآن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

أما المرحلة الثانية من الخطة فستركز على "إعادة الإعمار، وقد تمتد لعدة سنوات أخرى، وبتكلفة أولية حوالي 33 مليار دولار، بناء على تقديرات مؤسسات أممية"، وفق البيان.

وشددت الحكومة على "استمرار العمل على الأرض في إغاثة" الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك "إقامة المزيد من مراكز الإيواء، وتزويدها بالخدمات اللازمة، ورفض مخططات التهجير".