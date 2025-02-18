قائد قوات الصاعقة للمصريين: نحن جاهزون لتنفيذ أي مهمة في أي وقت

قال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة، إن قوات الصاعقة تفخر وتعتز بالانتماء إلى القوات المسلحة المصرية، التي كانت ولا تزال وستظل الدرع المنيع والحصن الحصين للدولة المصرية وشعبها العظيم.

وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» على هامش التدريبات والمناورات بمدرسة الصاعقة، أن قوات الصاعقة، كجزء أصيل من القوات المسلحة؛ تتمتع بأعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي.

ووجه رسالة طمأنة للشعب المصري، قائلا: «نحن جاهزون ومستعدون لتنفيذ أي مهمة توكل إلينا في أي وقت، مهما كانت الظروف وبعزيمة لا تلين» .

وأشار إلى أن الإعداد البدني للفرد المقاتل هو جزء من الإعداد الشامل، مؤكدا أن القوات تهتم أيضًا بالجانب الذهني والنفسي من خلال لقاءات التوعية ونقل الخبرات وتحصين العقول، بالإضافة إلى تشجيع الاطلاع والقراءة والتثقيف، لافتا أن كل وحدة بقوات الصاعقة تحتوي على مكتبة تضم جميع أنواع الكتب التي يمكن للجنود الاطلاع عليها.

وأوضح أن القوات المسلحة تقوم دائمًا بالاطمئنان على الحالة النفسية للفرد المقاتل من خلال قياسات نفسية وذلك للاطمئنان على حالته النفسية والذهنية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة المعنوية المرتفعة.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام يشمل أيضًا الجوانب الإدارية، مثل الرعاية الطبية وأسلوب الطهي للطعام ومراعاة السعرات الحرارية المحسوبة في الوجبات.