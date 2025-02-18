أردوغان يستقبل زيلينسكي في أنقرة

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن أردوغان استقبل نظيره الأوكراني عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي.

وبعد التقاطهما صورا تذكارية، انتقل الزعيمان لإجراء مباحثات ثنائية تليها أخرى على مستوى وفدي البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار جولر، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون وكبير مستشاري الرئيس أردوغان للسياسات الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد مشاركتهما في مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.