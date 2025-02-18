أسامة كمال عن تصريحات وزير الطاقة السعودي: أصلح في ثوانٍ ما أفسده بلهاء مواقع التواصل لسنوات

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بتصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، عن مصر خلال افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الوزير السعودي قد وجه التحية للشعب المصري قائلا وهو يخاطب الرئيس السيسي: «أتمني من فخامتك تسمحلي بالعفوية ومصريتي اللى تعرفها، عندي أمنية اسمحلي أقدم تحية للشعب المصري الحبيب لنا جميعا»

وأضاف: «كنت أشاهد مسلسلًا، توجد في نهايته أغنية تحفة، تقول ألف تحية للناس الحقيقية الناس العشرية أصحاب أحلى نفسية.. من هؤلاء في العالم إلا في مصر.. مصر مش بس فيها حاجة دي كلها حاجة حلوة».

وعرض كمال خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، تصريحات الوزير السعودي، وعلق عليها قائلا إن الأخير أصلح في غضون ثوانٍ قليلة ما أفسده بلهاء مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات.

وأضاف أن الوزير السعودي دخل قلوب المصريين بكلمات بسيطة لكنها عظيمة، موجهًا التحية له ولقيادة المملكة وشعبها من كل أبناء مصر.

وختم كمال قائلا: «لا عزاء لأصحاب النفوس المريضة».