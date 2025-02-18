استطلاع: أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد المشاركة بقوة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا

كشف استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد مشاركة جنود من الجيش الألماني في مهمة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية، أيد 49% من الألمان المشاركة في مثل هذه المهمة، بينما عارض ذلك 44% آخرون، ولم يعلق على الأمر 7%.

وعقب اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء مفاوضات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت واشنطن أن الولايات المتحدة لن تشارك في قوة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن استعداده لإرسال جنود إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا إذا لزم الأمر. في المقابل، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس المناقشة بأنها سابقة لأوانها وغير مناسبة لأنه لا توجد حتى الآن أي مفاوضات بشأن السلام.

وطرح استطلاع فورسا السؤال التالي على وجه التحديد: "في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا: هل ينبغي لألمانيا بعد ذلك أن تشارك بجنودها في قوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، أم لا ينبغي لألمانيا أن تفعل ذلك؟".