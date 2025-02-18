 18 فبراير 2025.. البورصة ترتفع 0.5% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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18 فبراير 2025.. البورصة ترتفع 0.5%


نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 2:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 2:44 م

ارتفعت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء بنسبة 0.5%.

وانهى المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 التعاملات مرتفعًا إلى مستوى 30587.8 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة محدودة، في جلسة الإثنين، و بلغت 0.02%، ووصلت إلى مستوى 30436.71 نقطة.

وكانت البورصة قد حققت مكاسب تقارب 2%، في جلسة الأحد، ما صعد بالمؤشر مجددا أعلى 30 ألف نقطة، لكنه قلص مكاسبه مع نهاية التعاملات، لتسجل نحو 1.5%.

وتتحرك البورصة عرضيا بميل نحو الهبوط منذ عدة أسابيع.

وسجلت هبوطا الأسبوع الماضي بنحو 0.05%، ووصل إلى مستوى 29979.14 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي مرتفعا منذ بداية العام بنسبة 2.85%.

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